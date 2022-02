I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuba-Russia: Díaz-Canel riceve presidente della Duma, volontà di consolidare scambi - Il presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha ricevuto ieri il presidente della Duma di Stato russa, Vyacheslav Volodin. “Abbiamo evidenziato l'ottimo stato delle relazioni bilaterali e la volontà di consolidare l'alto livello del dialogo politico e degli scambi in vari settori”, ha scritto il presidente cubano in un tweet, corredato da una foto dell’incontro. La visita di Volodin nella regione prevede anche una tappa in Nicaragua. (segue) (Res)