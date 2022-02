I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecuador: Covid, Sinovac firma lettera d’intenti per creazione fabbrica di vaccini - L’azienda biofarmaceutica cinese Sinovac ha firmato ieri una lettera d’intenti con il ministero della Salute dell’Ecuador per la costruzione di una fabbrica di vaccini nel Paese sudamericano. In un'intervista concessa all’agenzia di stampa cinese “Xinhua” a margine della firma a Quito, la ministra della salute, Ximena Garzon, ha affermato che l'istituzione dello stabilimento agevolerà il trasferimento di conoscenza tra i due Paesi e incrementerà le competenze tecniche dei professionisti in Ecuador. (Res)