- Ucraina: Moon, Corea del Sud sostiene “sforzi internazionali volti a frenare l’invasione” - Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha dichiarato che Seul si unirà alle sanzioni internazionali contro la Russia, esprimendo dispiacere per l’attacco russo all’Ucraina, e ha incaricato il governo di fare tutto il possibile per garantire la sicurezza dei connazionali. Lo ha riferito il segretario presidenziale, Park Soo-hyun, confermando quanto già detto dal portavoce del ministero degli Esteri. “L’uso di forze armate che causano vittime umane non può essere giustificato in nessuna circostanza. La sovranità, l’integrità territoriale e l’indipendenza dell'Ucraina devono essere garantite. Qualsiasi controversia tra Paesi dovrebbe essere risolta non attraverso la guerra, ma attraverso il dialogo e la negoziazione”, ha affermato Moon. “In qualità di membro responsabile della comunità internazionale, la Corea del Sud esprime sostegno agli sforzi internazionali, comprese le sanzioni economiche, volti a frenare l’invasione armata e a risolvere pacificamente la situazione, e vi prenderà parte”, ha aggiunto. (segue) (Res)