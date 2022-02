© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: Borsa, indice Hang Seng crolla del 3,21 per cento dopo invasione russa - L'indice Hang Seng della Borsa di Hong Kong è crollato del 3,21 per cento dopo l'invasione russa dell'Ucraina, chiudendo a 22.901 punti. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Cna" di Taiwan. Le azioni dei colossi tecnologici Alibaba e Tencent sono crollate rispettivamente del 6,67 e del 3,86 per cento. (segue) (Res)