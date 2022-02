© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone: indice Nikkei al livello più basso dal novembre 2020 - L’indice azionario Nikkei, alla Borsa di Tokyo, è precipitato oggi, scendendo sotto quota 26.000, a 25.970,82, per la prima volta dal novembre del 2020, dopo l’attacco lanciato dalla Russia all’Ucraina. L’indice Topix ha anch’esso chiuso in ribasso, di 23,5 punti, pari all’1,25 per cento, a 1.857,58. Gli investitori sono fuggiti verso i titoli di Stato, lo yen e altri beni rifugio. Il rendimento del titolo decennale di riferimento del governo giapponese è sceso di 0,005 punti percentuali. (segue) (Res)