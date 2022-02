© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan-Usa: siglato accordo di gemellaggio tra Taichung e Guam - Taiwan e Stati Uniti hanno siglato un accordo di gemellaggio tra l’isola di Guam, territorio non incorporato degli Usa nell’Oceano Pacifico occidentale, e la città taiwanese di Taichung. La firma è stata apposta ieri nel corso di un incontro telematico tra la governatrice di Guam, Lourdes Leon Guerrero, e la sindaca di Taichung, Lu Shiow-yen. Leon Guerrero ha definito la città taiwanese un importante centro logistico per i trasporti e ha auspicato che l’accordo possa contribuire a rafforzare gli scambi in materia di sanità, istruzione e turismo, tra le altre cose. Guam è diventata la 18ma area gemella di Taichung negli Stati Uniti. (Res)