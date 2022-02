Ucraina: Bonomi, escalation impone di concentrarsi solo su difesa interessi dell'industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il precipitare degli eventi in Ucraina chiama oggi tutti a riaffermare il proprio impegno a sostegno della libertà e a lavorare nella massima unità nella comunità europea e nella Nato per fermare una nuova guerra d’aggressione nel nostro continente. Lo afferma in una nota Carlo Bonomi, presidente di Confindustria. "L’Italia, come sappiamo, è particolarmente esposta sul gas e il rischio di conseguenze peggiori in relazione a quanto sta avvenendo in queste drammatiche ore si aggiunge alle grandi difficoltà che, negli ultimi mesi, hanno già considerevolmente colpito le imprese e frenato la ripresa italiana: ho subito attivato una consultazione straordinaria di Confindustria con le nostre analoghe associazioni europee", ha detto, aggiungendo che in un momento come questo "il mio dovere istituzionale non può che concentrarsi solo sulla difesa degli interessi del sistema industriale italiano". Per questo, ha continuato, "ho comunicato ai club della Lega Calcio che mi è impossibile accogliere la richiesta che mi era stata rivolta di assumerne la presidenza: naturalmente, Confindustria resterà sempre disponibile a qualunque contributo sia volto a ridare al sistema calcio il ranking finanziario e manageriale che gli spetta in Europa”. (Com)