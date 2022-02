Lavoro: Di Muro (Lega), via libera norma semplificazione per transfrontalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Via libera alle nuove norme sugli spostamenti transfrontalieri e le disposizioni per l'ingresso in Italia". Lo dice in una nota il deputato Flavio Di Muro, componente del Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione. "Operative dal primo al 31 marzo, prevedono l'esenzione dall'esibizione di green pass, tamponi o certificati per i lavoratori frontalieri in entrata e uscita dall'Italia, per gli studenti, e per tutti coloro che, residenti o domiciliati a 60 km dal confine, rientrano in Italia. Stesse disposizioni per chi, arrivando da Paese estero, transita in Italia per massimo 36 ore. Ringraziamo il sottosegretario Andrea Costa per il confronto concreto per verificare che le nuove disposizioni siano compatibili con realtà di confine come l'estremo Ponente ligure. Norme di buonsenso, per le quali la Lega si è sempre battuta, che consentono di evitare inutili disagi a chi vive e lavora nelle zone di frontiera", conclude.(Rin)