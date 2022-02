Covid: Gimbe, casi in calo in Sardegna, l'83,3 per cento dei sardi ha completato ciclo vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentano i casi attualmente positivi al Covid in Sardegna (2.202 per 100.000 abitanti) nella settimana dal 16 al 22 febbraio ma diminuscono del 21 per cento i nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Lo si evince dai dati del rapporto settimanale della Fondazione Gimbe. Questo l'elenco dei nuovi casi per 100mila abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia: Oristano 1.965, Sud Sardegna 729, Cagliari 649, Sassari 596, Nuoro 509. Resta sopra la soglia di saturazione la percentuale di posti letto occupati in area medica (22,7 per cento) e in terapia intensiva (13,2 per cento) da pazienti Covid. (segue) (Rsc)