Ucraina: portavoce governo Polonia, chiederemo nuove sanzioni a Russia da Consiglio europeo

- La Polonia chiederà al Consiglio europeo di imporre ulteriori sanzioni alla Russia. Lo ha detto il portavoce del governo polacco, Piotr Muller, ripreso dall’emittente “Polsat News”. “Chiederemo univocamente che il Consiglio europeo e tutti i Paesi dell’Ue impongano sanzioni su vasta scala”, tali da essere avvertite in Russia “in maniera economica e politica” e “al fine di impedire a Vladimir Putin l’annessione di un altro Paese”, ha spiegato Muller. “Gli eventi di oggi, che osserviamo in territorio ucraino, sono la violazione illegittima del territorio di uno Stato sovrano, un’aggressione militare, l’inizio de facto di una dichiarazione di guerra”, ha continuato il portavoce. Muller ha aggiunto che le Forze armate polacche sono in allerta. (Vap)