Ucraina: Romeo (Lega), serve Occidente forte e compatto

23 luglio 2021

- La Lega "condanna l'aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina. Massimo sostegno a Draghi affinché venga data una risposta comune da tutti gli alleati. Serve un Occidente forte, unito, compatto". Lo ha sottolineato in apertura di seduta, in Aula, il capogruppo della Lega in Senato, Massimiliano Romeo. (Rin)