Ucraina: Calderoli (Lega), diplomazia fermi la guerra, aiutare popolazione

- In questo giorno terribile, con una guerra dentro la nostra Europa, un'altra guerra dopo quella dei Balcani degli anni '90, il mio pensiero va alla popolazione dell'Ucraina, alle famiglie che scappano nelle cantine, alle persone in coda nelle strade e ai distributori di carburante, per cercare di andarsene, lasciando case, lavoro, tutto. Lo afferma il senatore della Lega, Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato. "La diplomazia fermi la Russia, fermi la guerra, ma pensiamo da subito anche a queste persone, a come aiutarli in ogni modo possibile. Adesso tutta l'Europa - conclude - si dimostri tale e aiuti il popolo ucraino con ogni mezzo".(Rin)