Milano: all'ospedale Niguarda arriva l'ostetrica di famiglia e di comunità

- Nasce all'ospedale Niguarda di Milano la figura dell’ostetrica di famiglia e di comunità (OfeC), un raccordo tra l’ospedale e il consultorio familiare in aiuto delle neomamme che si ritrovano a dover affrontare la paura di essere positive e le lunghe quarantene a casa. “Nell’ultima ondata il numero di donne in gravidanza positive al virus è stato ed è abbastanza rilevante, anche rispetto al 2020 - spiega Maria Chiara Zecchin, ostetrica del dipartimento Materno Infantile -. Ciò ha reso ancora più evidente il bisogno di creare una rete di sostegno attraverso l’implementazione delle cure territoriali, per continuare a supportare le neomamme una volta dimesse dall’ospedale". Queste vengono segnalate e inviate alle ostetriche del territorio per essere seguite nel loro percorso di negativizzazione. Utilissimo in questo senso è il servizio di teleassistenza, che assicura un controllo a distanza, ma costante. “Le donne non devono pensare a nulla - affermano Stefania Raffaldoni e Mara Alberti, ostetriche del consultorio familiare di via Cherasco -. L’ostetrica dell’ospedale ci segnala i dati anagrafici della mamma positiva il giorno stesso della dimissione. Una volta ricevuto il nominativo, entro 72 ore di tempo la contattiamo a casa”. Uno degli obiettivi di questo progetto consiste, infatti, nel migliorare l’integrazione tra ospedale e territorio tramite una presa in carico che sia il più veloce possibile per far sentire la donna meno sola. “È importante che queste mamme sappiano di avere un punto di riferimento che possa rispondere ai dubbi e ridurre in loro il senso di spaesamento”, continua Raffaldoni. (segue) (Com)