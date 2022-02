Milano: all'ospedale Niguarda arriva l'ostetrica di famiglia e di comunità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla teleassistenza, l’ostetrica può valutare lo stato di benessere organico della neomamma rispetto al Covid-19, ma lo scopo del supporto è anche valutare la condizione emotiva della donna in questa situazione particolare. “Alcune di loro hanno bisogno di supporto psicologico” - conferma Alberti - “Per cui è importante avere agganci anche con professionisti che possono prendersi cura di quell’aspetto. Il sostegno fornito dal Consultorio Familiare è a 360 gradi, comprendendo ginecologi, infermieri, psicologi, assistenti sociali e altre figure professionali oltre che le ostetriche. Peccato che in pochi siano a conoscenza della varietà dei nostri servizi”. Finora i riscontri delle noemamme su questo servizio sono stati più che positivi. Molte hanno espresso entusiasmo proprio perché hanno avuto quel momento di ascolto e rassicurazione di cui avevano bisogno. Questo è il segnale che ospedale e territorio devono continuare a lavorare in sinergia “La figura dell’ostetrica di comunità è nata secondo l’ottica di garantire degli standard di cura appropriati” - conclude Zecchin - “E ci auguriamo che il futuro dell’assistenza prosegua in quell’orizzonte”. (Com)