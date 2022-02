Ucraina: ministero Esteri britannico, sanzioni "senza precedenti" dopo aggressione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito introdurrà sanzioni "senza precedenti" in risposta all'operazione militare russa in Ucraina. Lo ha detto il sottosegretario britannico per l'Europa e il Nord America, James Cleverly,all'emittente "Sky News". "Il Regno Unito, in stretto allineamento con i suoi partner internazionali, presenterà un livello senza precedenti di sanzioni per punire questa aggressione e, si spera, persuaderà l'entourage del presidente russo Vladimir Putin che quanto sta accadendo è sbagliato e porre fine a questo attacco", ha detto Cleverly. (Rel)