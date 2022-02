© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono terminate, nell'Aula della Camera, le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. Alle 10:25 comincerà la prima chiama per appello nominale. (Rin)