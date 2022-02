Vaccino: Fondazione Gimbe, -44 per cento prime dosi negli over 50, in crollo anche fascia 5-11 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Fondazione Gimbe sono in continuo calo anche le fasce 12-19 e 20-49. Al 22 febbraio sono 7,07 milioni le persone che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino, di cui 2,17 milioni guarite da Covid-19 da meno di 180 giorni e pertanto temporaneamente protette. In altri termini, le persone attualmente vaccinabili sono circa 4,9 milioni, un dato che tuttavia non tiene conto delle esenzioni di cui non si conosce il numero esatto. Al 23 febbraio nella fascia 5-11 anni sono state somministrate 2.237.469 dosi: 1.345.960 hanno ricevuto almeno 1 dose di vaccino (di cui 1.056.205 hanno completato il ciclo vaccinale), con un tasso di copertura nazionale del 36,6 per cento e nette differenze regionali: dal 19,8 per cento della Provincia Autonoma di Bolzano al 53,1 per cento della Puglia. Inoltre sono state somministrate 37.077.283 terze dosi con una media mobile a 7 giorni di 89.570 somministrazioni al giorno. In base alla platea ufficiale (n. 43.680.268), aggiornata all’11 febbraio, il tasso di copertura nazionale per le terze dosi è dell’84,9 per cento con nette differenze regionali: dal 79,5 per cento della Sicilia al 90,6 per cento della Valle D'Aosta. (Ren)