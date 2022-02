© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'occidente non deve mostrare crepe per far capire alla Russia che non c'è possibilità di dividere l'Occidente. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite a "Studio24" su Rainews24. "Le sanzioni sono indispensabili - ha aggiunto - ma devono colpire gli aggressori e per essere efficaci devono essere mirate". (Rin)