Milleproroghe: governo pone fiducia in Senato, al via dichiarazioni voto in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con i costanti cambiamenti della nostra società e con le sfide impegnative che ci attendono, avremo ancora bisogno dell'informazione di Agenzia Nova" Federico D'Incà

Ministro per i Rapporti con il Parlamento

21 luglio 2021

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha posto in Aula al Senato, a nome del governo, la questione di fiducia sul decreto Milleproroghe nel testo identico a quello approvato dalla Camera. Sono ora in corso le dichiarazioni di voto.(Rin)