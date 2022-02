Ucraina: separatisti Luhansk, se Kharkiv e Odessa chiederanno aiuto, valuteremo intervento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se le città ucraine di Kharkiv e Odessa dovessero chiedere aiuto, considereremo queste proposte e, in tal caso, probabilmente forniremo assistenza. Lo ha affermato il leader dell'autoproclamata repubblica popolare di Luhansk, Leonid Pasechnik, intervistato dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Il mio compito come capo della repubblica separatista è fornire alle unità della milizia popolare l'aiuto della forza militare della Russia", ha spiegato Pasechnik, aggiungendo che l'obiettivo dei separatisi è quello di "raggiungere i confini della nostra repubblica, che sono determinati dai territori in cui si è svolto il referendum il 12 maggio 2014". (Rum)