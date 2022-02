© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il risveglio di questa mattina è un triste ritorno al passato dell’Europa. Il Parlamento italiano in queste ore drammatiche deve mostrare tutta la sua compattezza e convinto sostegno al governo in nome dell’unità per riportare la pace in Ucraina". Lo scrive su Twitter la deputata di Forza Italia e sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Deborah Bergamini. (Rin)