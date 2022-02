Industria: Istat, -2,1 per cento fatturato a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre si stima che il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, registri un calo del 2,1 per cento rispetto a novembre, determinato da una contrazione più ampia del mercato interno (-3,1 per cento) rispetto a quello estero (-0,2 per cento). Lo ha riferito l'Istat in una nota. Secondo l'Istituto di statistica, nel quarto trimestre l’indice complessivo è cresciuto del 3,9 per cento rispetto al trimestre precedente (+4,3 per cento sul mercato interno e +3,4 per cento su quello estero). Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, a dicembre gli indici destagionalizzati del fatturato segnano una diminuzione congiunturale per tutti i principali settori: i beni strumentali (-3,5 per cento), l’energia (-2,7 per cento), i beni di consumo (-2,2 per cento) e i beni intermedi (-1,0 per cento). Corretto per gli effetti di calendario, il fatturato totale cresce in termini tendenziali del 14,3 per cento (i giorni lavorativi sono stati 22 contro i 21 di dicembre 2020). Per quanto riguarda gli indici corretti per gli effetti di calendario riferiti ai raggruppamenti principali di industrie, si registrano marcati incrementi tendenziali per l’energia (+58,1 per cento) e i beni intermedi (+27,9 per cento), più contenuti per i beni di consumo (+11,4 per cento); per i beni strumentali si rileva, invece, una flessione dello 0,2 per cento. Con riferimento al comparto manufatturiero, gli aumenti tendenziali riguardano tutti i settori di attività economica, ad eccezione dei mezzi di trasporto. (Ren)