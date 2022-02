Ucraina: Commissione nazionale mercato capitali sospende transazioni dei titoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione nazionale per la supervisione del mercato dei capitali in Ucraina ha sospeso tutte le transazioni. La decisione è stata presa in data odierna nel corso di una seduta straordinaria, come riferisce l'agenzia di stampa "Rbc Ucraina". Sono state fermate anche le "operazioni nel sistema di contabilità di deposito", si legge in una nota. Al contempo, il presidente della Banca nazionale ucraina (Nbu) Kirill Shevchenko ha dichiarato che il sistema bancario nelle condizioni della legge marziale continua a funzionare in modalità normale. Contestualmente, la Nbu ha adottato una delibera che prevede una serie di restrizioni sui prelievi di contante. L'operatività del mercato dei cambi è stata sospesa, fatta eccezione per la vendita di valuta ai clienti. (Rum)