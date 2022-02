Ucraina: ambasciata India, in preparazione “accordi alternativi” per evacuare connazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata dell’India a Kiev ha informato i connazionali che lo spazio aereo dell’Ucraina è stato chiuso e i voli speciali per i rimpatri sono stati cancellati. Pertanto si stanno preparando “accordi alternativi” per l’evacuazione. La sede diplomatica ne darà informazione quando saranno conclusi, in modo che gli indiani possano essere ricollocati nella parte occidentale del Paese europeo. La nota avvisa i cittadini indiani di portare sempre con loro i passaporti e tutti i documenti necessari. (segue) (Res)