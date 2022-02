Ucraina: ambasciata India, in preparazione “accordi alternativi” per evacuare connazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata, rimasta operativa, aveva emesso tre avvisi, dal 15 al 22 febbraio, per esortare i connazionali a lasciare il Paese, rivolgendosi in particolare ai tanti giovani che vi si trovano per motivi di studio, e a evitare viaggi non strettamente necessari. In Ucraina vivono oltre 20 mila indiani, di cui 18 mila studenti. Nel frattempo il governo indiano, per agevolare il rientro dei suoi cittadini, aveva rimosso le restrizioni ai collegamenti aerei, confrontandosi con le compagnie per ampliare l’offerta, e il 22 febbraio era partito il primo volo organizzato da Air India. (Res)