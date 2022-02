Sardegna: finanziaria, sì a emendamento per valutare costituzione di una flotta aerea regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale ha dato il via libera ad un emendamento della giunta alla manovra finanziaria che prevede di affidare a esperti e qualificati advisor l'analisi della possibilità che la Regione partecipi alla creazione di una compagnia aerea, totalmente o parzialmente partecipata, che gestisca il servizio di trasporto da e per l'Isola. “L'obiettivo è certamente interessante – ha spiegato il presidente della Regione, Christian Solinas - e una sua possibile realizzazione consentirebbe anche di non disperdere la professionalità acquisita dalle centinaia di lavoratori del settore, primi fra tutti quelli di Air Italy. Ma prima di fare delle scelte occorre analizzare tutti gli aspetti sul piano finanziario, su quello industriale e su quello legale. Per questo ci affideremo ai massimi esperti del settore, che affiancheranno la Regione nella valutazione del percorso costitutivo di una società interamente partecipata, o costituita con diverso assetto. La Sardegna ha diritto ad un sistema di collegamenti aerei realmente efficace e competitivo. Occorrono scelte coraggiose, e questo è il ruolo della politica, ma anche ponderate e valutate in tutti gli aspetti sul piano della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia, economicità e compatibilità con il quadro normativo europeo”. (segue) (Rsc)