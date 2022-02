Sardegna: finanziaria, sì a emendamento per valutare costituzione di una flotta aerea regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'argomento sono intervenuti in aula il consigliere regionale Piero Comandini (Pd) che ha sottolineato come la questione vada spiegata e “non introdotta con un emendamento”. Massimo Zedda (Progressisti) ha affermato che in questa fase di difficoltà del trasporto aereo la maggioranza dovrebbe pensare a come costruire i bandi per garantire il miglior trasporto per i sardi. Invece si vuole mettere mano a un sistema complicatissimo. Si procede al contrario: in Europa si procede all’accorpamento delle compagnie e in Sardegna la giunta pensa a una flotta sarda. Per Zedda questa idea è fallimentare. Ed è una follia che questo disegno venga fatto senza un’interlocazione con il governo nazionale. Rischiate di mettere a dura prova un sistema già precario. Per Desirè Manca (M5S) “l’idea è bellissima, finalmente una flotta sarda. La visione è condivisibile ma la domanda è: dove prendete i soldi? (Rsc)