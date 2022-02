Germania: ministro Economia Habeck, garantire sicurezza approvvigionamento di energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, ha dichiarato che la sua massima priorità è “garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia in Germania”, a seguito dell'attacco della Russia contro l'Ucraina. L'iniziativa di Mosca, ha evidenziato l'esponente dei Verdi, costituisce “una guerra di aggressione, che deve essere condannata con la massima severità”. Habeck ha quindi affermato: “Dovremo rafforzare gli acquisti di gas, ma anche di carbone, da altri Paesi”. Con riferimento alla Russia, il ministro dell'Economia e della Protezione del clima ha sottolineato che la Germania “non può essere tanto dipendente da un Paese che in maniera evidente non rispetta più il diritto internazionale e utilizza tutto ciò che ha, strategicamente, per affermare i propri interessi contro quelli dei Paesi vicini”. (Geb)