Sardegna: Luigi Patronaggio nominato procuratore generale di Cagliari (2)

- E' stato pm nel processo di secondo grado per il sequestro e l’omicidio del giornalista Mauro De Mauro, e in quello a carico del prefetto Mario Mori e del colonnello Mauro Obinu. Ha contribuito alla cattura dei più pericolosi latitanti, fra cui Salvatore Riina, Salvatore Biondino, Leoluca Bagarella, Giuseppe e Filippo Graviano , Salvatore Grigoli e Gaspare Spatuzza. E' stato il pm che ha messo sotto accusa Matteo Salvini, contestandogli il sequestro di persona e l’omissione di atti d’ufficio per aver impedito lo sbarco dei migranti a bordo della Nave Diciotti e della nave di Open Arms. Si è occupato anche del procedimento per la convalida dell’arresto di Carola Rackete, comandante della Sea Watch, aveva forzato il blocco di una motovedetta della Guardia di Finanza dopo avere soccorso dei migranti. (Rsc)