Ucraina: von der Leyen, non consentiremo a Putin di far crollare la pace in Europa

- Le sanzioni dell'Ue contro la Russia mirano a colpire la capacità della Russia di portare avanti la guerra. Lo ha detto la presidente Ursula von der Leyen, commentando l'aggressione militare in Ucraina. "Non consentiremo al presidente russo di far crollare la pace in Europa e di sostituire lo stato di diritto con il disordine", ha detto. "L'Ue è al fianco della popolazione ucraina e continueremo a sostenerla", ha detto von der Leyen. (Beb)