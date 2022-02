Ucraina: Letta, se non difendiamo Kiev non difendiamo noi stessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se non difendiamo l’Ucraina non difendiamo noi stessi. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta al Gr1. “E’ il momento dell’unità nel nostro Paese, è in gioco la liberò e la democrazia, non si può discutere su questioni di ambiguità”, ha spiegato. “Ieri in Parlamento si è più parlato di sanzioni, guardando più al dibattito domestico. Bisogna uscire da questo dibattito domestico. Invito a pensare che è in gioco il principio di libertà e democrazia per la prima volta calpestato nel nostro continente in questo modo”, ha sottolineato Letta.(Rin)