Ucraina: Borrell, Russia cessi immediatamente offensiva, è questione di vita o di morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiediamo alla Russia di cessare immediatamente questo approccio intollerabile: è una questione di vita o di morte. Lo ha detto l'Alto rappresentate Ue, Josep Borrell, commentando l'aggressione militare russa in Ucraina. "E' una questione che riguarda il futuro della comunità globale. Saremo uniti con i partner transatlantici contro questa distruzione. Noi come Ue siamo il più forte insieme di nazioni del mondo e questo non può essere sottovalutato. Saremo attivi nel sostenere le operazioni di evacuazione, compreso il nostro personale colpito dall'attacco russo", ha detto. "L'Ue ha fatto sforzi senza precedenti a livello diplomatico per evitare questa crisi, ma la Russia li ha ignorati ed è arrivata una escalation che ha portato alla guerra. Il presidente Putin ponga fine a questa provocazione senza senso", ha detto Borrell. (Beb)