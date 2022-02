Sardegna: Coldiretti, bene interventi Regione per mondo agricolo ora si pensi a ortofrutta e cerealicoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrivano le prime risposte della Regione per il mondo agricolo dopo la mobilitazione di Coldiretti Sardegna e si attendono nei prossimi giorni gli interventi per i settori ancora esclusi. “Il presidente è stato di parola ed è intervenuto immediatamente con due emendamenti alla finanziaria – evidenzia il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu – per questo non abbiamo motivo di dubitare che nei prossimi giorni, come ha detto davanti ai duemila agricoltori e allevatori e ai cento sindaci giovedì scorso durante la nostra manifestazione di Cagliari, interverrà anche per il settore ortofrutticolo e cerealicolo e gli altri settori agricoli in crisi, pesantemente penalizzati dalla grave crisi economica dovuta ai rincari delle materie prime nonché dalle avverse condizioni metereologiche che stanno compromettendo l’annata agricola”. (segue) (Rsc)