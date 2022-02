Sardegna: Coldiretti, bene interventi Regione per mondo agricolo ora si pensi a ortofrutta e cerealicoltura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba ha sottolineato che l'organizzazione agricola “si mette a disposizione ed è pronta a collaborare con la Regione per individuare gli interventi necessari per gli altri settori agricoli e vigilerà affinché ci sia pari dignità e tempi rapidissimi per tutti nessuno escluso nella liquidazione di questi interventi senza che si ripeta la vergogna della siccità del 2017 che bisogna risolvere a brevissimo. Saremo la spina nel fianco della burocrazia affinché nei prossimi giorni si attuino i provvedimenti anche per il settore ortofrutticolo e cerealicolo – dice Battista Cualbu – e affinché in tempi brevissimi, portino liquidità a tutte le aziende agricole in sofferenza. Ma allo stesso tempo siamo pronti per affrontare le riforme necessarie e dare i necessari strumenti al sistema agricolo per semplificarlo e renderlo a misura di azienda”. (Rsc)