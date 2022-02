Ucraina: Australia, premier Morrison condanna “brutale invasione” russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro australiano, Scott Morrison, ha condannato la “brutale invasione” dell’Ucraina da parte della Russia e dichiarato che riceverà una severa risposta dall’Australia e dalla comunità internazionale. “La chiamerò per quello che è: il governo russo ha lanciato una brutale invasione, non provocata, in Ucraina e dovrebbe essere condannato per averlo fatto”, ha affermato Morrison, sottolineando che Mosca sta violando il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite. Già ieri il governo australiano ha annunciato provvedimenti per sanzionare individui, organizzazioni e banche russe, in linea con gli alleati. (segue) (Res)