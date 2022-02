Ucraina: Australia, premier Morrison condanna “brutale invasione” russa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni sono mirate a otto membri del Consiglio di sicurezza russo e vietano a individui ed entità australiane di fare affari con le seguenti banche: Rossiya Bank, Promsvyazbank, Is Bank, Genbank e Black Sea Bank for Development and Reconstruction. Ciò si aggiunge alle restrizioni per la banca statale per lo sviluppo Veb. Un comunicato del governo ha annunciato anche modifiche ai Regolamenti sulle sanzioni autonome 2011 per estendere le sanzioni applicate alla Crimea a Donetsk e Luhansk, vietando il commercio nei settori dei trasporti, dell’energia, delle telecomunicazioni e del petrolio, del gas e dei minerali. I cittadini ucraini in Australia con un visto in scadenza fino al 30 giugno avranno una proroga automatica di sei mesi. (Res)