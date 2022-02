Difesa: Romania, aereo da combattimento ucraino costretto ad atterrare alla base aerea di Bacau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo da combattimento Sukhoi 27, appartenente all'Aeronautica militare ucraina è stato intercettato questa mattina da due aerei F-16 romeni nel nord della Romania. L'aereo dell'esercito ucraino è stato scortato per l'atterraggio immediato sulla 95ma base aerea di Bacau (nord della Romania.). Lo riferisce il ministero della Difesa romeno in un comunicato. "Due aerei F-16 Fighting Falcon dell'Aeronautica militare romena nel servizio di combattimento del Comando aereo della Nato sono decollati intorno alle 6:15, per chiarire una situazione aerea relativa a un volo non autorizzato nella parte settentrionale della Romania, che si stava avvicinando allo spazio aereo nazionale. I due velivoli militari romeni hanno applicato rigorosamente le procedure nazionali e le regole internazionali applicabili in tali situazioni, procedendo all'intercettazione e all'identificazione visiva dell'aeromobile entrato nello spazio aereo rumeno. L'aereo, un Sukhoi 27 dell'Aeronautica militare ucraina, è stato scortato per l'atterraggio immediato alla base aerea 95 di Bacau, che è terminato alle 07:05. Dopo l'atterraggio, il pilota militare ucraino si è messo a disposizione delle autorità romene e verranno prese le misure legali necessarie in queste situazioni", si legge nel comunicato. (Rob)