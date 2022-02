© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è certo questo il momento di condanne generiche. Forse qualcuno non si rende bene conto della gravità di quanto sta accadendo in Ucraina. Bisogna condannare senza se e senza ma l’aggressione decisa da Putin. Una volta tanto anche Salvini dovrebbe essere chiaro e netto su questo senza tentennamenti". Lo dichiara il deputato democratico, Emanuele Fiano. (Rin)