Ucraina: ministro Trasporti britannico, non transitare nello spazio aereo per sicurezza passeggeri

- Il ministro dei Trasporti britannico Grant Shapps ha incaricato l'autorità di aviazione civile del Regno Unito di interdire alle compagnie aeree il transito nello spazio aereo ucraino "per mantenere i passeggeri e gli equipaggi al sicuro". In un post su Twitter, Shapps ha ribadito il suo appoggio e solidarietà al popolo ucraino, condannando l'aggressione russa. "Continuiamo a stare con il popolo ucraino e a lavorare con i nostri partner internazionali per rispondere a questo atto di aggressione", si legge nel tweet.(Rel)