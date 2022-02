Ucraina: Blinken-Stoltenberg, colloquio su “risposta coordinata” Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato, Antony Blinken, e il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, hanno parlato col segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, per “condannare l’attacco premeditato, non provocato e ingiustificato della Russia all’Ucraina e discutere la risposta coordinata dell’Alleanza”. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa. Blinken e Stoltenberg hanno anche discusso ulteriori passi per garantire la sicurezza del territorio alleato, in particolare sul fianco orientale della Nato. Blinken ha sottolineato che l’impegno degli Stati Uniti nei confronti dell’articolo 5 della Nato è “ferreo”. (Nys)