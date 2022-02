Ucraina: Brunetta, vicini a popolo ucraino, risposta sarà compatta e immediata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"È sempre bello quando un organo di stampa come Agenzia Nova taglia traguardi importanti che significano impegno nella verifica dei fatti, qualità e tempismo" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- "Le drammatiche notizie che ci giungono dall'Ucraina impongono a tutti noi di assumere una posizione ferma e unitaria contro l’attacco russo. Un attacco ingiustificato e ingiustificabile, come lo ha definito il presidente Draghi. La risposta dell'Italia con gli alleati europei e della Nato sarà compatta e immediata. Siamo vicini al popolo ucraino in queste ore di sgomento e sofferenza". Lo sottolinea in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. (Com)