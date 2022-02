Ucraina: Serracchiani (Pd), Draghi venga a riferire quanto prima in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'aggressione militare della Russia all'Ucraina è un atto senza precedenti, gravissimo, che non è giustificabile e tollerabile. Crediamo che la reazione del Parlamento tutto, e di quest'Aula, sia ferma, decisa, determinata ed immediata. Chiediamo, ora, in questa sede, che vengano fatte in Aula quanto prima, oggi o domani, le comunicazioni immediata del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sulla vicenda". Lo ha detto in Aula, alla Camera, in apertura di seduta, la capogruppo del Partito democratico a Montecitorio, Debora Serracchiani. (Rin)