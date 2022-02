Spagna: nel 2021 per Fcc utile di 580 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di costruzioni spagnola Fcc nel 2021 ha ottenuto un utile netto di 580 milioni di euro, il doppio rispetto all'anno precedente, grazie all'evoluzione positiva delle sue diverse attività e all'effetto del consolidamento globale di Realia. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", i ricavi si sono attestati a 6,65 miliardi di euro, l'8,1 per cento in più rispetto al 2020. La divisione Ambiente è stata la forza trainante delle vendite, con un aumento del 12,4 per cento. Il margine operativo lordo (Ebitda) di Fcc è cresciuto del 7,6 per cento a 1,1 miliardi di euro. L'8 ottobre scorso, il braccio immobiliare del gruppo, Fcc Inmobiliaria, ha raggiunto un accordo con Control Empresarial de Capitales (Cec) per acquisire una quota del 13,12 per cento di Realia per 83,9 milioni di euro, che gli dà una posizione di controllo (50,1 per cento). Inoltre, viene incorporato il 100 per cento del capitale di Jezzine, una società di locazione immobiliare interamente controllata da una filiale di Cec. Le divisioni Servizi Ambientali e Gestione integrale del ciclo dell'Acqua (Aqualia) rappresentano il 74 per cento dell'Ebitda. Il debito finanziario netto di Fcc al 31 dicembre ammontava a 3,2 miliardi di euro, con un aumento di 428 milioni di euro rispetto al 2020. Per quanto riguarda il portafoglio d'affari, alla fine del 2021 ha raggiunto 30 miliardi di euro. (Spm)