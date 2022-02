Libia: Sereni, sicurezza e stabilità del Paese priorità dell’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza e la stabilità politica duratura della Libia rappresentano una priorità per diplomazia dell’Italia. Lo ha sottolineato la vice ministra degli Esteri, Marina Sereni, durante l'incontro con l'ambasciatore libico, Omar Tarhuni, presso la Farnesina, secondo quanto pubblicato dalla pagina ufficiale dell'ambasciata libica in Italia su Facebook. L'incontro si è concentrato sui vari dossier di cooperazione bilaterale tra i due Paesi e sugli ultimi sviluppi politici in Libia. In questo incontro, l'ambasciatore libico ha parlato anche della possibilità di facilitare la concessione “dei visti, soprattutto sanitari, per i cittadini libici, nell'ambito del lavoro bilaterale congiunto basato su forti relazioni e legami tra i due Paesi". (Lit)