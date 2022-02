Ucraina: Putin, "conseguenze mai viste" contro chi chiunque tenti di interferire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiunque tenti di interferire con la Russia e, ancor più di creare minacce per il Paese e per il popolo russo, deve sapere che la risposta sarà immediata e mai vista prima. Lo ha dichiarato questa notte il presidente russo Vladimir Putin, nel discorso alla nazione con cui ha annunciato l'inizio delle operazioni militari nel Donbass. Ieri sera le autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk avevano chiesto formalmente a Putin di intervenire per respingere "l'aggressione ucraina". (Rum)