Ucraina: Putin, Russia ha passato 30 anni cercando di ottenere un accordo con la Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha passato 30 anni cercando di ottenere un accordo con la Nato per evitare l'espansione verso est dell'Alleanza, ma in risposta ha visto solo bugie e tentativi di esercitare pressioni. Lo ha dichiarato questa notte il presidente russo Vladimir Putin, nel discorso alla nazione con cui ha annunciato l'inizio delle operazioni militari nel Donbass. "La macchina militare è in movimento e sta arrivando quasi vicino ai nostri confini", ha sottolineato Putin, ribadendo che sono state ignorate le richieste della Russia del rispetto dei principi di sicurezza uguale e indivisibile in Europa. (Rum)