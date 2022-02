Ucraina: “Nikkei”, video di attacchi ucraini contro regioni separatiste forse contraffatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una serie di video circolati sul web negli ultimi giorni, che proverebbero attacchi dell’Esercito ucraino contro le province separatiste di Donetsk e Luhansk a seguito del loro riconoscimento formale da parte della Russia, sarebbero stati alterati o contraffatti. E’ quanto emerge da una analisi del quotidiano “Nikkei” e dell’agenzia d’informazione “Bellingcast”, che passa anzitutto in rassegna il video della presunta distruzione di un trasporto truppe corazzato dell’Esercito ucraino che avrebbe sconfinato nel territorio delle due autoproclamate repubbliche. Secondo “Nikkei”, il mezzo ripreso nel video sembra essere un BTR-70M, un veicolo che non è in dotazione alle forze di Kiev. Tale particolare suggerisce che il video sia un falso. Destano dubbi anche video diffusi negli ultimi giorni da gruppi separatisti pro-russi, e che esibiscono presunte incursioni e bombardamenti d’artiglieria dell’Esercito ucraino: secondo “Nikkei”, l’analisi dei metadati suggerisce che le riprese siano antecedenti di diversi giorni rispetto ai fatti contestati.(Git)