Russia: Gabriel (SpD), Putin vuole ristabilire il Paese come grande potenza europea

- Il presidente della Russia, Vladimir Putin, vuole ristabilire il proprio Paese come una “grande potenza europea”, sul modello del suo passato zarista più che dell'Unione Sovietica. È quanto affermato da Sigmar Gabriel, esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), nel corso di un intervento all'emittente radiotelevisiva “Ard”. Secondo Gabriel, per Putin è “il momento giusto” per rifare della Russia una grande potenza in Europa, poiché sia gli Stati Uniti sia l'Ue sono “attualmente deboli e lacerati”. Il titolare del Cremlino coglie quindi questa occasione perché, come evidenziato da Gabriel, “ci conosce abbastanza bene, sa dove sono i nostri punti deboli e ora ci sta mettendo alla prova”. Ora, Putin intende “creare insicurezza in Occidente e, secondo l'esponente della SpD, “cercherà di assicurarsi che gli si debba parlare ancora e ancora, vuole tenere le redini nelle sue mani”. In particolare, il presidente russo “non vuole parlare con l'Europa del proprio destino, ma dell'Europa”. In tale prospettiva, ha avvertito Gabriel, “il grande pericolo” è che “in Europa non abbiamo la forza per affrontare da soli uno scenario del genere”. Pertanto, oltre ad attuare sanzioni contro la Russia, l'Europa deve ora assicurarsi di “diventare più capace di agire da sola”. L'esponente della SpD ha, infine, sottolineato come l'Europa debba garantire che “si può negoziare con noi, non su di noi”. Dal 2009 al 2017, Gabriel è stato presidente della SpD, ministro dell'Ambiente dal 2005 al 2009, dell'Economia e dell'Energia dal 2013 al 2017, titolare degli Esteri da allora al 2018 e vicecancelliere dal 2013 al 2018. Dal 2019, Gabriel è presidente della Atlantik-Bruecke (“Ponte Atlantico”), associazione fondata ad Amburgo nel 1952 allo scopo di favorire l'atlantismo e la collaborazione tra Germania e Stati Uniti (Geb)