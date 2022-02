Cina: Merz (Cdu), Pechino osserva Usa e Ue nella crisi tra Russia e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sta osservando con attenzione il comportamento di Stati Uniti e l'Ue nella crisi tra Russia e Ucraina, per capire se hanno la forza di “difendere la loro libertà, la loro democrazia, il loro ordine basato sui valori in maniera chiare e adeguata”. È quanto affermato dal presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Friedrich Merz, nel corso di un intervento all'emittente radiotelevisiva “Ard”. Merz ha tracciato un parallelismo tra le questioni del Donbass e di Taiwan, osservando che quella relativa all'isola è “all'ordine del giorno in Cina”. Per tale motivo, ha evidenziato il presidente della Cdu, nella crisi tra Russia e Ucraina l'Occidente deve ora agire in modo chiaro e mettere in primo piano la questione della deterrenza, sotto forma di sanzioni severe, ma anche sul piano militare. (Geb)