Germania: ministro Economia Habeck, crisi Ucraina porti a cesura in politica per energia

- La crisi in Ucraina deve portare a una cesura nella politica della Germania per l'energia, con l'accelerazione della transizione verde. È quanto affermato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, durante un intervento all'emittente radiotelevisiva “Ard”. In particolare, l'esponente dei Verdi ha dichiarato di aspettarsi che ora “si farà sul serio” per l'espansione di reti e centrali elettriche o delle energie rinnovabili, senza limitarsi a parlarne. Per Habeck, il governo federale è disposto ad accettare costi elevati a tale scopo. “Alla fine sono soltanto soldi, si tratta di sicurezza nazionale”, ha infine affermato Habeck, aggiungendo che, “se la situazione lo richiede, saranno messi a disposizione i fondi necessari”. (Geb)